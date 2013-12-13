Андрій Ярмоленко потрапив до рейтингу найкращих футболістів світу за версією World Soccer

Про це повідомляється на сайті журналу.

Українець у рейтингу випередив, зокрема, таких знаних гравців, як Карлос Тевес, Раян Гіггз, Давід Сильва, Франческо Тотті, Вейн Руні та Рональдиньо.

Також до списку найкращих потрапив колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян. Він посів позицію в останньому десятку.

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Перші три місця зайняли Кріштіану Роналду, який вдруге отримав від журналу звання "Гравець року", Ліонель Мессі та Франк Рібері.

Довідка. Андрій Ярмоленко - 24-річний гравець "Динамо" Київ та збірної України. За збірну провів 37 матчів, забивши 14 м’ячів. Також став автором найшвидшого голу в історії збірної, забивши м’яч на 15-й секунді гри зі збірною Уругваю у вересні 2011 року.

***Нагорода "Гравець року" журналу World Soccer присуджується за підсумками голосування читачів і журі футбольних журналістів з 1982 року.