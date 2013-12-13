Тренер "Рапіда": Додому ми повертаємося з піднятою головою

Головний тренер «Рапіда» Зоран Баришич поділився враженнями від поразки в заключному поєдинку групового турніру Ліги Європи від «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського ФК.

"Ми почали гру добре, повели в рахунку. Потім настала нова фаза матчу, а ми не скористалися моментом, коли могли забити вдруге. Потім протягом хвилини хід гри повернувся в інший бік, - говорить тренер віденської команди. - Ми все ж мали можливість зрівняти рахунок, але в другому таймі «Динамо» збільшило розрив, а долю матчу вирішив вільний удар".

Баришич підкреслив, що "Рапід" дійшов до певного рівня гри, при якому вирішальним фактором виступають деталі. Тренер також зазначив, що незважаючи на поразку, даний результат є хорошим для його команди.

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"Я вже говорив, що «Динамо» - сильна команда, яка грає в атакуючій манері. У другому таймі ми віддали перевагу атакуючій грі, але нам це не вдалося. Тим не менш, це хороший результат для моєї команди і додому ми повертаємося з піднятою головою. Ми дійшли до такого рівня гри, коли багато що вирішують деталі. На жаль, вирішити ці деталі нам не вдалося", - сказав він.

Причиною поразки "Рапіда" Баришич вважає той факт, що команда не змогла використати помилки суперника, коли рахунок був 1:0 на користь віденської команди.