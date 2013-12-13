Блохін: Футболісти "Динамо" проявили характер

Футболісти київського "Динамо" на матчі з віденським "Рапідом" домоглися поставленої задачі, проявивши характер, заявив головний тренер команди Олег Блохін, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Гарна, бойова гра. Обидві команди боролися за вихід у плей-офф, - прокоментував гру Блохін. - Вийшло так, що завдання вирішували в останній зустрічі. Почали не дуже, пропустили, і всі подумали, що команда пішла у відпустку. Я вдячний хлопцям за проявлений характер, вони повністю відпрацювали і домоглися перемоги".

Тренер не бачить трагедії в тому, що команда пройшла до наступної стадії єврокубку з другого місця в групі.

"Я говорив, що ми в будь-якому випадку вийдемо далі. А що з другого? Напевно, простих суперників не буває", - сказав він.

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Блохін також заявив, що у нього немає проблем зі здоров'ям і він готовий продовжувати роботу з "Динамо".

"Якщо ми грали три місяці через два дні на третій, а я не пропустив жодного матчу і жодного тренування, то, думаю, вистачить (здоров'я - УНІАН). Якщо був би хворий - пропускав би і тренування, і перельоти. А я не пропустив. Навіть не хворів", - пояснив тренер.

Як повідомляв УНІАН, у Києві завершився матч останнього туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Динамо" обіграло віденський "Рапід" з рахунком 3:1.

Перед грою "Динамо" на 1 очко в турнірній таблиці випереджав "Рапід", що суттєво збільшувало шанси команди на потрапляння в 1/16 фіналу. Для цього достатньо було не програти вдома.