Під «Євробаскет-2015» у Києві створюють затори

Про це заявляють активісти «Форуму порятунку Києва» в матеріалі, розміщеному на сайті Gazeta.ua.

На думку автора, цей транспортний вузол в пікові години перевантажений приблизно вдвічі. А після здачі арени в експлуатацію навантаження на вузол зросте приблизно на 100%, і буде в три - чотири рази превищувати проектну норму, «в результаті через рік-два найжвавіший виїзд з Києва буде паралізовано, і пробки на Хрещатику і Лесі Українки отримають своє логічне продовження на Столичному шосе і далі по трасах».

«Форум порятунку Києва» звернувся до Київради та Генпрокуратури з вимогою «уникнути проблеми ще до її виникнення». Крім того, громадськість обурює той факт, що на найближчій сесії Київради приватній структурі збираються виділити землю для будівництва та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкцію транспортної розв'язки на вул. Заболотного з корегуванням червоних ліній): «Судячи з усього, Київрада збирається передати в приватні руки частину окружної муніципальної дороги - нібито для реконструкції».

За повідомленнями активістів, таке рішення може створити в Києві небезпечний прецедент, коли «Хрещатик, Майдан Незалежності або, наприклад, Софійську площу добрі столичні депутати зможуть передати у приватні руки».

Як повідомляли раніше ЗМІ, «Київ-арена» будується під проведення в Україні чемпіонату Європи з баскетболу «Євробаскет-2015».