Лижниця Григоренко принесла Україні першу медаль на Універсіаді

Лижниця Катерина Григоренко на Універсіаді в Італії завоювала срібну медаль в дисципліні "скіатлон" на дистанції 10 км, принісши збірній України першу нагороду.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У перегонах, де спортсменки подолали дві ділянки по 5 км - класичним і ковзанярським ходом - українка лише на секунду відстала від переможниці змагань Тетяни Осипової з Казахстану. Третє місце - у представниці Фінляндії Мар'ян Піткаєнен.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2013 проходить в італійському Трентіно з 11 по 21 грудня. 12 грудня є першим днем змагання, оскільки напередодні відбулася лише церемонія відкриття.