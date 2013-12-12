Лижниця Григоренко принесла Україні першу медаль на Універсіаді
17:27, 12 грудня 2013Спорт
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Українка завоювала срібло у "скіатлоні"
Лижниця Катерина Григоренко на Універсіаді в Італії завоювала срібну медаль в дисципліні "скіатлон" на дистанції 10 км, принісши збірній України першу нагороду.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У перегонах, де спортсменки подолали дві ділянки по 5 км - класичним і ковзанярським ходом - українка лише на секунду відстала від переможниці змагань Тетяни Осипової з Казахстану. Третє місце - у представниці Фінляндії Мар'ян Піткаєнен.
Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2013 проходить в італійському Трентіно з 11 по 21 грудня. 12 грудня є першим днем змагання, оскільки напередодні відбулася лише церемонія відкриття.
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