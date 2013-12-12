Менеджери Кличка-молодшого і Ліпаї почали переговори про поєдинок

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на Gorodokboxing.com

Торнберрі заявив: «Ми вже зв'язалися з людьми Кличка, але я не зовсім упевнений, що все пройде гладко. Я не хотів би доводити справу до торгів, але думаю, що гонорар Олексія повинен визначатися сімома цифрами. Також я хотів би, щоб бій відбувся в азіатській частині Тихого океану, наприклад в Китаї або Сингапурі, і вже є зацікавлені в цьому особи. Для Австралії, проведення такого бою буде дуже дорогим».

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У зв'язку з цим коментарем видання нагадує, що раніше Ліпаї не одержував гонорару навіть в сумі з шести цифр.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF/IBO Владимира Кличка провести поєдинок з обов'язковим претендентом Ліпаї. У команд боксерів є 30 днів на те, щоб домовитися про бій, інакше відбудеться конкурс промоутерів на право організації поєдинку. Раніше WBO проголосувала за надання Ліпаї першого місця в рейтингу, оскільки в листопаді австралієць завдав поразки російському суперважкоатлетові Денису Бойцову, який до цього займав перший рядок рейтингу WBO.