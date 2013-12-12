Збірна України з хокею стартує на Універсіаді матчем проти команди Казахстану

Про це повідомляє спеціалізований хокейний портал Sokol.kiev.ua

Українська команда потрапила в групу З, де її суперниками також будуть студенти з Канади і Японії.

Загалом у змаганнях візьмуть участь 12 команд, які на попередньому етапі розділено на три групи.

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Нинішня Універсіада стане п'ятою в історії української хокейної збірної. У 1999 році в словацькому Попраде українці під керівництвом Олександра Сеуканда добилися найвищого результату – завоювали золоті нагороди. Через два роки в польському Закопане українська команда виграла бронзові медалі. У 2003 році збірна фінішувала п'ятою, а в 2005 році – десятою.

Склад студентської збірної команди України на Універсіаді-2013 має такий вигляд: воротарі - Євген Напненко, Андрій Безхлібний (обидва – Білий Барс); захисники - Руслан Свірідов, Андрій Татаренко (обидва – Компанйьон-нафтогаз), Володимир Алексюк, Костянтин Шарапов (обидва – Білий Барс), Денис Хонін (Дженералз), Павло Акімов (Сокіл), Артем Євсейчик (ХК Кременчук); нападаючі - Віталій Кириченко, Валентин Алексюк, Дмитро Німенко (всі – Компанйьон-нафтогаз), Іван Савченко, Микита Буценко, Дмитро Дем’янюк, Сергій Бабинець (всі – Білий Барс), Євген Лиманський, Єгор Безуглий, Олексій Войцеховській, Олег Задоєнко, Дмитро Ісаєнко і Євген Секирко (всі – Сокіл). Головний тренер команди - Сергій Лубнін.

Як повідомляв УНІАН, хокейний турнір Універсіади-2013 відбудеться в італійському Трентіно з 10 по 21 грудня.