Василь Ломаченко проведе бій за титул чемпіона WBO у Сан-Антоніо

Як повідомляє офіційний сайт спортсмена, контракт на бій вже підписано. Поєдинок відбудеться в Сан-Антоніо (США), заявив промоутер Боб Арум.

Бій проти Солідо стане другим боєм на професійному рингу для 25-річного Ломаченка, який добився на любительському рингу двох перемог на Олімпіадах, - у 2008 і 2012 роках.

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У першому поєдинку серед профі український боксер зустрічався з мексиканцем Хосе Раміресом і отримав над ним перемогу нокаутом у четвертому раунді.

Салідо на сім з половиною років старший за Ломаченка. У професіоналах він провів 55 боїв, вигравши 40 з них (28 - достроково). Титул WBO він завоював у жовтні цього року, перемігши нокаутом пуерторіканця Орландо Круса.