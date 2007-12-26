Результати матчів 19 туру англійської Прем`єр-ліги

Триває 19 тур англійської Прем`єр-ліги. Клуб Андрія Вороніна мало не випустив перемогу, але Стівен Джеррард на останніх хвилинах добув для своєї команди три очки. "Манчестер Юнайтед" в гостях розгромив аутсайдера чемпіонату "Сандерленд".

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 19-й тур "Дербі Каунті" - "Ліверпуль" 1:2

Голи: Маківелі 67 - Торрес 42, Джеррард 90

"Бірмінгем" - "Мідлсбро" 3:0

Голи: Даунінг 22 (автогол), Форселл 45, Макшеффрі 90 (пен.)

"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" 0:4

Голи: Руні 20, Саа 44, Роналду 45, Саа 86 (пен.)

"Евертон" - "Болтон" 2:0

Голи: Невілл 51, Кейхілл 70

"Віган" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Тейлор 65

Сьогодні ще зіграють "Арсенал" з "Портсмутом", а завтра матчем "Манчестер Сіті" - "Блекберн" завершиться 19 тур Прем`єр-ліги.