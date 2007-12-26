Результати матчів 19 туру англійської Прем`єр-ліги
Клуб Вороніна добув 3 очки
Триває 19 тур англійської Прем`єр-ліги. Клуб Андрія Вороніна мало не випустив перемогу, але Стівен Джеррард на останніх хвилинах добув для своєї команди три очки. "Манчестер Юнайтед" в гостях розгромив аутсайдера чемпіонату "Сандерленд".
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 19-й тур
19-й тур"Дербі Каунті" - "Ліверпуль" 1:2
Голи: Маківелі 67 - Торрес 42, Джеррард 90
"Бірмінгем" - "Мідлсбро" 3:0
Голи: Даунінг 22 (автогол), Форселл 45, Макшеффрі 90 (пен.)
"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" 0:4
Голи: Руні 20, Саа 44, Роналду 45, Саа 86 (пен.)
"Евертон" - "Болтон" 2:0
Голи: Невілл 51, Кейхілл 70
"Віган" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Тейлор 65
Сьогодні ще зіграють "Арсенал" з "Портсмутом", а завтра матчем "Манчестер Сіті" - "Блекберн" завершиться 19 тур Прем`єр-ліги.