«Донбас» програв московському «Динамо» в чемпіонаті КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч домашньої серії українського клубу з шести ігор поспіль.

Перший період пройшов в приблизно рівній боротьбі, але на самому початку гри трохи більше пощастило гостям. Рахунок у складі москвичів на 6-й хвилині відкрив Сергій Соїн.

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У середині другого періоду, на 27-й хвилині, гравець «Донбасу» Вацлав Недорост зрівняв результат, але у бурхливій кінцівці періоду знову більше пощастило динамівцям. На 37-й хвилині Костянтин Глазачев вивів російський клуб вперед, через майже хвилину Максим Якуценя знову зрівняв рахунок, але, через 37 секунд Костянтин Горовиков втретє вивів «Динамо» вперед.

У третьому періоді «Донбас» мав кілька шансів на те, щоб зрівняти рахунок, проте суперник зумів відстояти ворота в недоторканності і добитися перемоги.

Таким чином, у «Донбасу» залишилося 62 очки в 36 матчах і команда як і раніше займає п'яте місце в турнірній таблиці. А ось «Динамо» набрало 76 очок і вийшло в лідери зведеної турнірної таблиці чемпіонату КХЛ, випередивши на 1 очко СКА із Санкт-Петербурга. Наступний матч «Донбас» проведе в п'ятницю, 13 листопада, проти підмосковного "Витязя" з Чехова.