Зимову Універсіаду в Трентіно оголошено відкритою

Церемонія відкриття студентських Ігор проходить на Кафедральній площі Тренто. Барвисте шоу супроводжувалося музичним спектаклем, режисером виступив хореограф оперного театру Венеції Ла Феніче Клаус Обермайер .

Читайте також: Універсіада-2013: ціна перемоги (рос.)

Універсіада, що включає в себе змагання з 12 видів спорту, триватиме до 21 грудня. Всього буде розіграно 79 комплектів нагород.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Зимові Універсіади традиційно проводяться на початку календарного року, але внаслідок її перенесення зі словенського Марібора до Італії було вирішено пересунути і терміни. І вперше вона стане прологом до Олімпіади: вже менш ніж через два місяці в Сочі почнуться головні змагання чотириріччя.