Шева зробив дубль у суперматчі проти Астон Вілли

Челсі випустив перемогу на останніх секундах

Лондонський «Челсі» сьогодні не зумів перемогти «Астон Віллу » у суперматчі 19 туру англійської Прем`єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 4:4. Лондонський «Челсі» сьогодні не зумів перемогти «Астон Віллу » у суперматчі 19 туру англійської Прем`єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 4:4. Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі записав на свій рахунок дубль і гольову передачу. Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 19-й тур «Челсі» – «Астон Вілла» 4:4 Голи: Шевченко 45, 50 (пен), Алекс 66. Баллак 88 – Мелоні 14, 44; Лаурсен 72, Беррі 90 (пен) «Тоттенхем» – «Фулхем» 5:1 Голи: Кін 27, 62; Хаддлстоун 45, 71. Дефо, 90 – Демпсі, 60 «Вест Хем» – «Редінг» 1:1 Голи: Солано 42 – Кітсон 60 Решта матчів ще тривають.

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