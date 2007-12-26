Шева зробив дубль у суперматчі проти Астон Вілли

17:50, 26 грудня 2007
Спорт
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Челсі випустив перемогу на останніх секундах

Андрій Шевченко. Фото АР
Лондонський «Челсі» сьогодні не зумів перемогти «Астон Віллу » у суперматчі 19 туру англійської Прем`єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 4:4.

Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі записав на свій рахунок дубль і гольову передачу.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга

19-й тур

«Челсі» – «Астон Вілла»  4:4

Голи: Шевченко 45, 50 (пен), Алекс 66. Баллак 88 – Мелоні 14, 44; Лаурсен 72, Беррі 90 (пен)

«Тоттенхем» – «Фулхем» 5:1

Голи: Кін 27, 62; Хаддлстоун 45, 71. Дефо, 90 – Демпсі, 60

«Вест Хем» – «Редінг» 1:1

Голи: Солано 42 – Кітсон 60

Решта матчів ще тривають.

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