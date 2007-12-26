Шева зробив дубль у суперматчі проти Астон Вілли
17:50, 26 грудня 2007Спорт
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Челсі випустив перемогу на останніх секундах
|Андрій Шевченко. Фото АР
Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі записав на свій рахунок дубль і гольову передачу.
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 19-й тур
19-й тур«Челсі» – «Астон Вілла» 4:4
Голи: Шевченко 45, 50 (пен), Алекс 66. Баллак 88 – Мелоні 14, 44; Лаурсен 72, Беррі 90 (пен)
«Тоттенхем» – «Фулхем» 5:1
Голи: Кін 27, 62; Хаддлстоун 45, 71. Дефо, 90 – Демпсі, 60
«Вест Хем» – «Редінг» 1:1
Голи: Солано 42 – Кітсон 60
Решта матчів ще тривають.
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