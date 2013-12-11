ФК "Карпати" закликає клуби припинити фінансування Прем’єр-ліги

Про це йдеться у заяві Інформаційного центру ФК "Карпати".

Зокрема, в заяві зазначається: "Офіційним листом від 9-го грудня 2013 року ФК "Карпати" повідомив президента Об'єднання професіональних футбольних клубів України (ОПФКУ) "Прем’єр-ліга" Віталія Данілова про те, що 12-го грудня 2013 року розпочнеться повномасштабний аудит даної структури. У зв’язку із цим, з метою організації проведення аудиторами ефективної роботи, львівський клуб наполягав на забезпеченні наявності усіх документів (установчі і реєстраційні документи, рішення органів управління, фінансова звітність, договори, первинні документи тощо), які стосуються ОПФКУ "Прем’єр-ліга", а також ТзОВ "Прем’єр-ліга" за весь період їх діяльності на 10:00 12-го грудня 2013 року в приміщенні конференц-залу ОПФКУ "Прем’єр-ліга", а також організувати присутність головних бухгалтерів вказаних юридичних осіб".

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Проте, йдеться далі в заяві, "Прем’єр-ліга, прикриваючись вкрай сумнівними аргументами, фактично відмовила клубу, своєму учаснику, у здійсненні його права на аудит, що прописано в Статуті Прем’єр-ліги".

Пояснюючи цей крок, "Прем’єр-ліга пропонує провести опитування учасників ПЛ з приводу її доцільності, що жодним чином не передбачено жодними статутними та регламентними документами. Крім того, Прем’єр-ліга апелює до неможливості проведення аудиторської перевірки через суттєві витрати, які бюджетом ПЛ на поточний сезон не заплановані. Однак і тут Прем’єр-ліга вдається до маніпуляцій, адже жодної копійки з бюджету ПЛ витрачено не буде: ФК «Карпати», як ініціатор фінансової перевірки, висловив готовність провести її власним коштом, залучивши авторитетну міжнародну аудиторсько-консалтингову компанію, що входить до топ-7 у Європі, і здійснює послуги на ринку понад 40 років".

У зв’язку з цим ФК "Карпати" вважає, що "своїм листом Прем’єр-ліга лише продемонструвала наявність вкрай серйозних проблем всередині структури, підтвердивши актуальність питань про неефективність менеджменту, нераціональне використання коштів і фінансові зловживання".

Підсумовуючи, ФК «Карпати» "закликає клуби еліти не брати участь у Загальних зборах та припинити фінансування Прем’єр-ліги у вигляді сплати внесків до того моменту, поки не буде проведено повномасштабний фінансовий аудит цієї організації".