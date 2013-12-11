До складу збірної України з біатлону на етап Кубка IBU увійшли дебютанти-юніори

Про це УНІАН повідомили у Федерації біатлону України.

Нинішній тиждень є найбільш насиченим цього сезону. Крім стартів у рамках третього етапу Кубка IBU в австрійському Обертіллаху, також відбудуться гонки в Кубку світу і Універсіаді. Тому, під керівництвом тренера Олександра Ворчака будуть в основному юні спортсмени, для яких старт на Кубку IBU стане першим випробуванням на такому відповідальному рівні.

Разом з тим, і у чоловічої, і у жіночої команд буде справжній лідер. Зокрема, Інна Супрун повернулася до другої жіночої команди з основної збірної після того, як повернулася після простуди Віта Семеренко. А у хлопців виступить Роман Прима, який раніше вже оголосив про завершення кар'єри. Роман дійсно не планував виступів на серйозному рівні, і допомагав Олександру Ворчаку в роботі з молоддю. Але зважаючи на завантаженість спортсменів на інших змаганнях, підтримає команду і безпосередньо на трасі.

Склад команди на етап Кубка IBU такий: чоловіки - Роман Прима, Максим Івко, Антон Мігда, Тарас Лесюк, Василь Потапенко, жінки - Інна Супрун, Марія Кручова, Яна Пустовалова, Лілія Горпинич, Юлія Бригинець.

Змагання в Обертіллаху відбудуться з 12 по 15 грудня.