Капелло вибрав нового капітана збірної Англії (фото)
17:04, 26 грудня 2007Спорт
1195
Тренер зберіг італійську традицію
|Ріо Фердінанд. Фото АР
Фердинанд виведе команду на поле в новій якості в товариському матчі зі збірною Швейцарії, який відбудеться 6 лютого. Капелло зберіг в збірній Англії італійську традицію, згідно з якою капітаном національної команди є гравець оборони, – в Італії цю роль виконували Франко Барезі, Паоло Мальдіні, а зараз – Фабіо Каннаваро.
Після закінчення ЧС-2006, коли місце головного тренера збірної Англії зайняв Стів Макларен, капітаном команди був лідер "Челсі" Джон Террі. До нього капітанська пов`язка належала Девіду Бекхему.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter