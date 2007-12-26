Капелло вибрав нового капітана збірної Англії (фото)

Головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло визначився з кандидатурою нового капітана команди. Ним стане центральний захисник "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердинанд, якого Капелло намагався придбати ще коли був головним тренером "Роми", повідомляє Лента.ру з посиланням на Daily Mail.

Фердинанд виведе команду на поле в новій якості в товариському матчі зі збірною Швейцарії, який відбудеться 6 лютого. Капелло зберіг в збірній Англії італійську традицію, згідно з якою капітаном національної команди є гравець оборони, – в Італії цю роль виконували Франко Барезі, Паоло Мальдіні, а зараз – Фабіо Каннаваро.

Після закінчення ЧС-2006, коли місце головного тренера збірної Англії зайняв Стів Макларен, капітаном команди був лідер "Челсі" Джон Террі. До нього капітанська пов`язка належала Девіду Бекхему.