Капелло вибрав нового капітана збірної Англії (фото)

17:04, 26 грудня 2007
Спорт
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Тренер зберіг італійську традицію

Ріо Фердінанд. Фото АР
Головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло визначився з кандидатурою нового капітана команди. Ним стане центральний захисник "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердинанд, якого Капелло намагався придбати ще коли був головним тренером "Роми", повідомляє  Лента.руз посиланням на Daily Mail.

Фердинанд виведе команду на поле в новій якості в товариському матчі зі збірною Швейцарії, який відбудеться 6 лютого. Капелло зберіг в збірній Англії італійську традицію, згідно з якою капітаном національної команди є гравець оборони, – в Італії цю роль виконували Франко Барезі, Паоло Мальдіні, а зараз – Фабіо Каннаваро.

Після закінчення ЧС-2006, коли місце головного тренера збірної Англії зайняв Стів Макларен, капітаном команди був лідер "Челсі" Джон Террі. До нього капітанська пов`язка належала Девіду Бекхему.

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