"Шахтар" програв "Манчестер Юнайтед"

У Манчестері завершився матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому МЮ обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гірники зайняли третє місце в групі і продовжать виступи навесні в плей-офф другого за значимістю турніру - Ліги Європи.

У цій грі "Шахтар" переважніше виглядав у першому таймі, але не зумів скористатися своєю перевагою і відкрити рахунок. Після перерви господарі поля перехопили ініціативу. На відміну від донеччан вони свій гол забили. На 67-й хвилині гол забив Філ Джонс. УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

У паралельному матчі групи А німецький "Байєр" з Леверкузена виграв в гостях у іспанського "Реал Сосьєдад" - 1:0.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці на рахунку МЮ 14 очок, у "Байєра" - 10, "Шахтаря" - 8, "Реал Сосьєдад" - 1. Згідно з регламентом турніру, перші дві команди продовжать боротьбу в плей-офф Ліги чемпіонів, третя - в Лізі Європи.