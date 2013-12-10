"Шахтар" має намір зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів - Едуардо

Про це він сказав перед матчем з "Манчестер Юнайтед", в якому "Шахтар" битиметься за перше місце у групі А. "Цей матч можна порівняти з фіналом, так як ми будемо грати проти "Манчестер Юнайтед" - одного з найбільших клубів світу. Ми будемо дуже мотивовані, так як маємо намір не просто вийти з групи, але й зіграти у фіналі Ліги чемпіонів", - заявив Едуардо в інтерв'ю британським ЗМІ, яке цитує ТСН.Проспорт.

Едуардо переконаний, що "Шахтар" матиме свої шанси у грі з "червоними дияволами".

"Ми знаємо, що в даний час "Манчестер Юнайтед" відчуває деякі проблеми, тому ми спробуємо цим скористатися, щоб обіграти манкуніанців. Ми переглядали останні матчі нашого суперника - думаю, у нас буде можливість, що піднести сюрприз у сьогоднішньому матчі", - додав хорват.