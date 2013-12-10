Російський хокеїст Дадонов хоче прийняти громадянство України

При цьому форвард висловив бажання прийняти громадянство України з подальшим наданням можливості виступати у складі національної збірної, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Федерація хокею України і ХК "Донбас" надають гравцю повне сприяння в цьому питанні, йдеться в повідомленні.

Ігрову кар'єру Дадонов починав у челябінському «Тракторі». У 2007 році в 18-річному віці в третьому раунді під загальним номером 71 був задрафтований клубом Національної хокейної ліги (НХЛ) – «Флорида Пантерс», у складі якого за три подальших роки відіграв близько 60-ти матчів. У ці ж роки він виступав і у фарм-клубі «пантер», яким на той час був «Рочестер Американс». Всього в Американській хокейній лізі (АХЛ) Євген Дадонов відіграв 155 матчів.

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У складі ХК «Донбас» у Континентальній хокейній лізі (КХЛ) Дадонов зіграв 82 матчі, набравши 59 очок (24+35) – кращий показник у команді. У сезоні 2013-2014 разом із партнерами по команді став переможцем єдиного європейського клубного турніру – Континентального Кубка IIHF.

Дадонов регулярно залучався до складу молодіжних збірних Росії, ставши переможцем юнацького чемпіонату світу (U-18) у сезоні 2006-2007, а також бронзовим призером чемпіонатів світу (U-20) сезонів 2007-2008 і 2008-2009 рр.