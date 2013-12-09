ФІФА назвала претендентів на "Золотий м'яч-2013"
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала трійки претендентів на приз кращому гравцю світу - "Золотий м'яч-2013".
Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, номінанти названо як серед чоловіків, так і серед жінок. Також названо претенденти на титул кращого тренера року.
Офіційними претендентами у чоловіків названо Кріштіано Роналду (Португалія), Леонеля Мессі (Аргентина) і Франка Рібері (Франція). Серед жінок на приз номіновано Надін Ангерер (Німеччина), Марту (Бразилія) і Енді Уембеч (США).
Щодо номінації "Тренер року", то тут претендентами серед наставників чоловічих команд є сер Алекс Фергюссон (Велика Британія), Юпп Хайнкесс і Юрген Клопп (обидва - Німеччина).
Щодо жіночих клубів, то серед них номінантами є німецькі фахівці Ральф Келлерманн і Сільвія Нейд, а також представниця Швеції Піа Маріанн Сундхейг.
Переможців в усіх номінаціях буде оголошено 13 січня 2014 року.