Українському боксеру Федченку замінили суперника у найближчому бою

Про це УНІАН повідомили у промоутерській компанії К2, що є організатором боксерського вечора.

Менеджер Мендози Енріке Соріа так прокоментував ситуацію: "Вчора ми з Ігнасіо звернулися до лікаря, оскільки його непокоїв біль у плечі. Виявилось, що у нього сильне розтягнення плечового суглоба. Травма не дуже страшна, але, все ж таки, доктор не дав добро на участь мого боксера в поєдинку наступного тижня. Цей факт дуже нас прикро вразив, оскільки Мендоза важко працював і готувався протягом кількох тижнів, відспарингував купу раундів і був готовий на всі 100%, щоб чинити гідний опір вашому чемпіону. Але це професійний бокс і, на жаль, такі неприємні випадки є нормою для цього виду спорту".

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Як повідомляв УНІАН, боксерський вечір за участю Сергія Федченка та іншого українського боксера-професіонала Олександра Усика відбудеться у Києві найближчої суботи - 14 грудня.