Фрателло зберіг пост головного тренера збірної України з баскетболу

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо за підсумками Ради Федерації баскетболу України, яка відбулася в Києві.

За пропозицією тренерської ради ФБУ сьогодні були затверджені головні тренери команд всіх вікових категорій. Зокрема, чоловічі команди очолили: молодіжна збірна (U-20) - Віталій Черній, юнацька збірна (U-18) - Максим Міхельсон, юніорська збірна (U-16) - Олександр Мунтян.

Що стосується жіночих збірних, то національну команду очолив Вадим Чечуро, молодіжну збірну (U-20) - Марина Ткаченко, юнацьку збірну (U-18) - Олена Федченко, юніорську збірну (U-16) - Олексій Давидов.

Також сьогодні були оцінені виступи команд у 2013 році. Так, виступ чоловічої збірної на Євробаскеті в Словенії і юніорської збірної на Євробаскеті в Києві були оцінені як задовільні, а ось виступи молодіжної і юнацької команд - як незадовільні.