Український гімнаст Верняєв став переможцем етапу Кубка світу
15:41, 09 грудня 2013Спорт
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У британському Глазго відбувся заключний, 10-й етап Кубка світу-2013 зі спортивної гімнастики, переможцем якого став українець Олег Верняєв.
Олег Верняєв
Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.
Верняєв показав найкращий результат у багатоборстві – 89,798 бала. Другим став британець Деніель Пьорвіс (89,131), слідом за ним розташувався Андрій Ліховецький з Білорусі (88,597).
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Як повідомляв УНІАН, Верняєв також виграв передостанній етап Кубка світу, який відбувся тиждень тому у німецькому Штуттгарті.
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