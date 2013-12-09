Український гімнаст Верняєв став переможцем етапу Кубка світу

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Верняєв показав найкращий результат у багатоборстві – 89,798 бала. Другим став британець Деніель Пьорвіс (89,131), слідом за ним розташувався Андрій Ліховецький з Білорусі (88,597).

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Як повідомляв УНІАН, Верняєв також виграв передостанній етап Кубка світу, який відбувся тиждень тому у німецькому Штуттгарті.