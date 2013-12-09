Український гімнаст Верняєв став переможцем етапу Кубка світу

15:41, 09 грудня 2013
Спорт
375

У британському Глазго відбувся заключний, 10-й етап Кубка світу-2013 зі спортивної гімнастики, переможцем якого став українець Олег Верняєв.

Олег Верняєв

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Верняєв показав найкращий результат у багатоборстві – 89,798 бала. Другим став британець Деніель Пьорвіс (89,131), слідом за ним розташувався Андрій Ліховецький з Білорусі (88,597).

Читайте також: Український гімнаст виграв золото на чемпіонаті Європи

Як повідомляв УНІАН, Верняєв також виграв передостанній етап Кубка світу, який відбувся тиждень тому у німецькому Штуттгарті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter