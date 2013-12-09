У Бразилії футбольні фани влаштували криваву бійку під час матчу (відео)
05:42, 09 грудня 2013Спорт
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Під час матчу останнього туру бразильської Серії А між командами "Атлетіко Паранаенсе" і "Васко да Гама" сталася масова бійка за участю вболівальників.
Гра була перервана на годину, передає Проспорт.
На 17-й хвилині першого тайму господарі відкрили рахунок. Вболівальники "Атлетіко" почали глузувати з гостей, оскільки "Васко" стояв на виліт у Серію В.
Фанати гостей вирішили розібратися з уболівальниками "Атлетіко" по-чоловічому.
І на трибунах "Джойнвіль Арени" почалася масова бійня. В хід йшли навіть дошки та палиці, повідомляє Globoesporte.
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