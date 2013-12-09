У Бразилії футбольні фани влаштували криваву бійку під час матчу (відео)

Гра була перервана на годину, передає Проспорт.

На 17-й хвилині першого тайму господарі відкрили рахунок. Вболівальники "Атлетіко" почали глузувати з гостей, оскільки "Васко" стояв на виліт у Серію В.

Фанати гостей вирішили розібратися з уболівальниками "Атлетіко" по-чоловічому.

І на трибунах "Джойнвіль Арени" почалася масова бійня. В хід йшли навіть дошки та палиці, повідомляє Globoesporte.