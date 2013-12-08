«Донбас» виграв матч КХЛ у Новосибірську

Як передає кореспондент УНІАН, це був останній матч виїзної серії українського клубу з чотирьох ігор.

Матч у Новосибірську із самого початку проходив із перевагою гостей, які вже в першому періоді добилися вирішальної переваги.

На другій хвилині рахунок у матчі точним кидком відкрив Петер Подхрадські. На 11-й хвилині Руслан Федотенко подвоїв перевагу гостей, а на 12-й - Ренді Робітайл довів її до більшого - 3:0.

Надалі сибіряки перехопили перевагу, а в другому періоді Йонас Енлунд відзначився дублем, скоротивши перевагу гостей до мінімуму. Проте, в третьому періоді донецькі хокеїсти утримали мінімальну перевагу, здобувши в цій грі 3 повноцінних очка.

Таким чином, «Донбас» набрав 62 очки в 35 матчах і на даний момент займає третє місце в турнірній таблиці Конференції "Захід".

Український клуб значно поступається СКА із Санкт-Петербурга, що набрав 75 очок, і московському "Динамо" - 72. По 62 бали також у московського ЦСКА і ризького "Динамо".