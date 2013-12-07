Стало відомо, хто став першим віце-президентом "Металісту"

Першим віце-президентом ФК «Металіст» (Харків) призначено Сергія Волика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», 5 грудня під головуванням Президента клубу Сергія Курченка була проведена нарада за підсумками першого кола Чемпіонату України 2013-14 рр.

На зборах одноголосно було прийнято рішення про відставку Костянтина Пивоварова з посади першого віце-президента клубу.

«Пивоварова звільнено за підсумками року у зв'язку з негативними результатами команди в ряді останніх ігор і незадовільним управлінням клубом», - йдеться в повідомленні «Металіста».

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Новим першим віце-президентом клубу призначено Волика.

У клубі також запевнили, що найближчим часом топ-менеджмент ФК «Металіста» буде посилено фахівцями світового рівня.

«У клубі дійсно є ряд недоробок, останні ігри це показали. При цьому я позитивно оцінюю перспективи «Металіста» і впевнений, що ми зможемо досягти більш високого рівня менеджменту, в тому числі, в результаті змін у кадровій політиці» - наголосив після обрання на посаду Волик.

Як повідомляв УНІАН, Пивоваров пішов із займаної посади, за його словами, через відсутність «спільного розуміння з президентом клубу».

Довідка УНІАН. Власником футбольного клубу «Металіст» є харківський бізнесмен Сергій Курченко.