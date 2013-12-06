"Українські отамани" перемогли "Argentina Condors"

У Броварах завершився матч Всесвітньої серії боксу (WSB), в якому "Українські отамани" зустрічались з "Argentina Condors" й перемогли з розгромним рахунком 5:0.

Як повідомляє корреспондент УНІАН, це був матч другого туру групового етапу змагань.

Першими на ринг вийшли киргизький легіонер "Українських отаманів" Казат Усеналієв та аргентинець Крістіан Эдуардо Рода. Легковаговики (до 52 кг.) провели дуже цікавий бій в якому Усеналієв виявився сильнішим за рішенням суддів.

В категорії до 60 кг. Павло Іщенко зійшовся з Брайаном Іваном Нуньєсом та мав повну перевагу, але завершити бій достроково не зумів. В підсумку - перемога українця за очками.

В бою у ваговій категорії до 69 кг. зустрілись Денис Лазарєв та Луїс Альберто Верон. Цей бій з самого початку вважався одним з найнапруженіших та непередбачуваних. Протягом чотирьох раундів попереду в рахунку був аргентинець, проте, в підсумку, роздільним рішенням суддів перемога була присуджена Лазарєву.

Таким, чином, українці выиграли матч достроково - 3:0.

В четвертому бою вечора у ваговій категорії до 81 кг. зустрілись Олександр Ганзуля та Леандро Андрес Луна. Тут перевага українця була також безперечною й він виграв за рішенням суддів усі п`ять рандів.

Нарешті, в п`ятому останньому бою вечора, в надважкій ваговій категорії (понад 91 кг.) зійшлись Єгор Плевако та Луіз Мігель Браво. Для дебютанта нинішнього сезону в складі "отаманів" Плевако це був перший бій у WSB. Й вже у першому раунді суперник українця побував в нокдауні. Утім, суперник швидко прийшов до тями й вже у другому раунді майже вирівняв ситуацію, а в третьому й взагалі перехопив ініціативу. Бій проходив нерівно, перевага переходила від одного боксера до іншого. А в четвертому раунді аргентинець знову потрапив у нокдаун. В останньому раунді суддя в третій раз відрахував нокдаун аргентинцю. В підсумку, судді одностайним рішенням віддали перемогу українцю.

Таким чином, українці виграли другий матч поспіль (в першому турі "отамани" перемогли USA Knockouts - 3:2).

Наступний домашній матч «Українські отамани» проведуть проти «Italia Thunder» рівно за тиждень, 13 грудня, у Броварах.