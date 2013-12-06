В Бразилії відбулось жеребкування чемпіонату світу з футболу

В бразильскому місті Мата-ді-Сан-Жуан відбулось жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2014 року.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) 32 команди-учасниці турніру були розподілені на 8 груп.

Спочатку команди були розподілені на чотири кошики. У першому були розміщені 8 найсильніших команд світу згідно рейтингу ФІФА, інші були розподілені по кошикам згідно географічним ознакам.

Згідно жеребкування команди були розподілені так:

Група А - Бразилія, Хорватія, Мексика, Камерун.

Група B - Іспанія, Голандія, Чилі, Австралія.

Група С - Колумбія, Греція, Кот`д-Івуар, Японія.

Група D - Уругвай, Коста-Рика, Англія, Італія.

Группа Е - Швейцарія, Еквадор, Франція, Гондурас.

Группа F - Аргентина, Боснія та Герцеговина, Іран, Нігерія.

Группа G - Німеччина, Португалія, Гана, США.

Группа Н - Бельгія, Алжир, Росія, Південна Корея.

Під час жеребкування був також представлений офіційний м`яч чемпіонату світу - "Бразука", яким будуть гратися матчі турніру. Як повідомляв УНІАН, збірна України програла у плей-офф відбіркового циклу ЧС-2014, поступившись за сумою двох матчів збірній Франції - 2:0 та 0:3.

Чемпіонат світу в Бразилії відбудеться з 12 червня по 13 липня 2014 року.