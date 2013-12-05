Платіні хоче замінити жовті картки на тимчасові видалення гравця з поля

Президент УЄФА закликав змінити систему покарань у футболі, виступивши за введення тимчасових вилучень замість попереджень, повідомляє Советский спорт з посиланням на AFP.

«Потрібно карати гравців не жовтими картками, а видаленням на 10-15 хвилин, як, наприклад, у регбі», - запропонував Платіні.

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Як повідомляв УНІАН, Платіні також виступав проти відеофіксації голів. «Таке може зайти далеко і без кінця. Це потім ніколи не зупиниш. Це проблема, якої я і боюся», - зазначив М.Платіні після скарг на роботу арбітрів. Він вважає, що в першу чергу потрібно домагатися «однорідності рішень суддів на полі», тобто - максимальної стандартизації їхніх дій.