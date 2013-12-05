Лідер чемпіонату НБА «Індіана» здобув перемогу в Юті

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Друга поразка в сезоні, яку «Індіана» зазначала напередодні, злегка зіпсувала настрій команді, але не позначилася на її грі. Вже через день команда провела відмінний матч в Юті. Впродовж трьох чвертей на майданчику йшла рівна боротьба, а четверту 12-хвилинку гості виграли з перевагою у вісім очок, вигравши і матч у цілому. Кращим на майданчику цього вечора у складі «Індіани» став Пол Джордж, який набрав 19 очок і 6 підборів.

«Портленд», який перебуває на другому місці в турнірній таблиці, на своєму майданчику здолав у надрезультативному матчі «Оклахому» - 11:104. А гра за участю ще однієї команди з лідируючої групи - «Сан-Антоніо» в гостях проти «Міннесоти» не відбулася. Матч перенесено на невизначений час у зв'язку з проблемами генератора на арені в Мехіко-Сіті, де приймає своїх гостей «Міннесота».

Відбувся матч і за участю команди українських легіонерів – «Фіннікс» у гостях обіграв «Х'юстон» з рахунком 97:88. В’ячеслав Кравцов провів на паркеті 16 секунд, за які не відзначився в жодній статистичній категорії, а Олексій Лень участі в матчі не брав через травму ноги.

У турнірній таблиці, як і раніше, лідирує «Індіана» з показником перемог і поразок 17/2. Далі йдуть «Портленд» - 16/3, і «Сан-Антоніо» - 15/3.