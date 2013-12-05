Боксер Усик пообіцяв, що уважно вивчить наступного суперника

Про це УНІАН повідомили у компанії К2.

Зокрема, Усик відзначив: "Після поєдинку з Ромеро у мене було кілька днів відпочинку і я знову розпочав тренування. Свого суперника вивчаю, разом з тренером і командою переглянули кілька його боїв. Боксер досвідчений, провів багато поєдинків. Ми розробили схему підготовки. Ви всі побачите на рингу, 14 грудня".

Усик готується до поєдинку під керівництвом відомого американського тренера Джеймса Алі Башира, який є другим тренером чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA, і IBO у суперважкій вазі Володимира Кличка.

Уродженець Нью-Джерсі (США), Башир працює у професійному боксі вже понад 40 років і є членом «Залу боксерської слави» рідного штату. До числа його нещодавніх підопічних входить відомий американський суперважкоатлет Монте Барретт – колишній суперник Кличка-молодшого і екс-претендент на титул чемпіона світу WBA, який під керівництвом Джеймса Алі вже на закінченні своєї кар'єри отримав сенсаційну перемогу у матчі-реванші з грізним Девідом Туа. Усик познайомився з Баширом у вересні цього року в Австрії у тренувальному таборі Володимира Кличка, де той готувався до бою проти Олександра Повєткіна.

У зв'язку з цим Башир відзначив: "Я познайомився з Олександром у тренувальному таборі Володимира Кличка в Австрії. Ми попрацювали три дні в залі. І я тоді вже вирішив, що хочу попрацювати з цим боксером. Не має значення, що ми говоримо на різних мовах, - ми добре один одного розуміємо".

Як повідомляв УНІАН, другий бій Усика на професійному рингу - проти Мендози - відбудеться 14 грудня у Броварах, у ТРЦ «Термінал».