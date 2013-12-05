ЗМІ: Олег Блохін буде звільнений після матчу «Динамо» з «Рапідом»

Блохіна відправлять у відставку після 12 грудня, коли кияни у вирішальному матчі за вихід з групи Ліги Європи зустрінуться з віденським «Рапідом», стверджує видання «Взгляд».

При цьому видання посилається на слова німецького агента, який у середу приїжджав в Україну до свого клієнта, одного з гравців столичного клубу,

Відзначається також, що доля Блохіна від результату цієї гри вже не залежить.

Крім того, джерело повідомило, що новим рульовим «Динамо» стане один з німецьких фахівців, однак імені наступника Блохіна агент не назвав.

Раніше повідомлялося, що « Динамо» цікавиться екс- наставником бременського «Вердера» Томасом Шаафом і Феліксом Магатом. Магат відомий як фахівець, якому більше вдається виводити команди з кризи і рятувати їх від вильоту, ніж тренувати грандів. Так що висока ймовірність, що це буде Шааф. До того ж він був одним з викладачів Сергія Реброва під час тренерських курсів, які один з асистентів Блохіна не так давно проходив у Швейцарії.