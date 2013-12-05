«Арсенал» можуть виключити з Прем'єр-ліги 18 грудня

Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Зокрема, в повідомленні наголошується: «Дирекція Прем'єр-ліги прийняла рішення призначити дату, час і місце проведення загальних зборів учасників Прем'єр-ліги. Засідання відбудеться 18 грудня 2013 р. у Києві в готелі «InterContinental» (вул. Велика Житомирська, 2-А). Початок - 14:00. До проекту порядку денного внесено питання про виключення ФК «Арсенал» зі складу учасників ПЛ».

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Нагадаємо, що «Арсенал» останню гру в Прем'єр-лізі провів 20 жовтня проти київського «Динамо». Потім команда не взяла участь в грі Кубка України (за що була виключена з числа учасників розиграшу турніру) і пропустила ряд матчів ПЛ. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ раніше вже ухвалив рішення виключити ФК «Арсенал» з числа учасників Прем'єр-ліги. Разом з тим, це рішення має бути офіційно затверджене керівництвом ліги, після чого до турнірної таблиці змагань мають бути внесені відповідні зміни.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 4 грудня в Києві не відбулися звітно-виборні збори ПЛ, на яких мав бути обраний новий президент Прем'єр-ліги. Збори не відбулися через відсутність кворуму. На зборах були присутні представники 10 клубів із 16, при необхідному мінімумі в 11 представників. Крім того, цього ж дня на офіційному сайті ФК «Карпати» (Львів) з'явилася офіційна заява, в якій львів'яни закликають ліквідувати Прем'єр-лігу як організацію, що дискредитувала себе в очах клубів і футбольної громадськості, зокрема, через непрозору фінансову політику.