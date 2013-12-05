Наступний сезон «Формули-1» складатиметься з 19 етапів

Про це повідомляє офіційний сайт FIA.

Сезон складатиметься 19 етапів, замість раніше запланованих 22.

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Організатори «Формули-1» вирішили скасувати перегони у США, Мексиці і Південній Кореї. Промоутери цих трьох етапів не змогли гарантувати своєчасну фінансову і організаційну підготовку трас до перегонів «Формули-1» у 2014 році.

Водночас вперше етап найпрестижніших «королівських» автоперегонів пройде в Росії. 10-12 жовтня «Формулу-1» прийме столиця зимової Олімпіади-2014 Сочи.