Наступний сезон «Формули-1» складатиметься з 19 етапів
08:55, 05 грудня 2013Спорт
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Міжнародна автомобільна федерація (FIA) остаточно затвердила варіант календаря сезону-2014.
FIA остаточно затвердила варіант календаря сезону-2014 / Фото : racertimes.com
Про це повідомляє офіційний сайт FIA.
Сезон складатиметься 19 етапів, замість раніше запланованих 22.
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Організатори «Формули-1» вирішили скасувати перегони у США, Мексиці і Південній Кореї. Промоутери цих трьох етапів не змогли гарантувати своєчасну фінансову і організаційну підготовку трас до перегонів «Формули-1» у 2014 році.
Водночас вперше етап найпрестижніших «королівських» автоперегонів пройде в Росії. 10-12 жовтня «Формулу-1» прийме столиця зимової Олімпіади-2014 Сочи.
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