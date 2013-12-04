"Дніпро" і "Металіст" зіграли внічию

У Дніпропетровську завершився останній матч 2013 року в рамках української футбольної Прем`єр-ліги сезону 2013/14, в якому "Дніпро" зіграв внічию з харківським "Металістом" - 2:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це було догравання матча 12-го туру ПЛ, перерваного ще 6 жовтня.

Другий тайм гри, зіграний сьогодні, як і передбачалось, склався дуже напруженим з численими гострими моментами у воріт обох команд. Вирішальним став епізод, який стався за 8 хвилин до кінця основного часу, коли Марко Девіч забив єдиний гол протягом догравання. Якщо після першого тайму господарі поля вели з рахунком 2:1, то в підсумку була зафіксована нічия.

УНІАН провів онлайн-трансляцію другого тайму, по якій можно прослідкувати за основними подіями гри.

Таким чином, на зимову перерву лідером в турнирній таблиці пішов донецький "Шахтар" - 41 очко. у "Металіста" й київського "Динамо" по 36 балів, "Дніпра" та одеського "Чорноморця" - по 35.

Наступний тур Прем`єр-ліги відбудеться 1-2 березня 2014 року.