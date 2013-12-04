ФК «Карпати» закликає до ліквідації Прем’єр-ліги

Про це йдеться у повідомленні Інформаційного центру ФК «Карпати», яке розміщено на офіційному клубному сайті.

Зокрема, в заяві йдеться: «На правах одного із засновників організації, що перетворилась на паразита на тілі українського футболу, ФК «Карпати» звертається до учасників чемпіонату на найближчих Загальних зборах проголосувати за ліквідацію ОПФКУ «Прем’єр-ліга».

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Далі у заяві пояснюється подібна позиція. «Як відомо, у 2008 році футбольний клуб «Карпати» (Львів) став одним з ініціаторів створення принципово нової для українського футболу структури – Об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга». Метою створення цієї організації були цілком раціональні цілі та прагнення клубів еліти – передавши свої телевізійні та комерційні права на користь ПЛ, створити сучасний, комерційно привабливий для спонсорів та вболівальників продукт, що мав би забезпечити клубам стабільні доходи і таким чином мінімізувати їхню залежність від одного інвестора. Однак нині ми змушені констатувати – за 5 років діяльності ПЛ відбулась цілковита підміна понять щодо завдань і цілей цієї організації: замість всебічної підтримки та допомоги клубам ПЛ за їхні ж гроші перетворилась на «оргвідділ» лише одного, усім відомого клубу, і водночас на каральний орган для всіх інших, хто пропискою не вийшов», - наголошується в заяві.

Зокрема, зазначається, що сьогодні, 4 грудня, о 14:00 «заплановано провести Загальні збори учасників ПЛ з метою обрання, а точніше переобрання безальтернативного та незмінного Президента цієї організації Віталія Данілова, що очолив її ще у 2008 році. Незалежно від того, відбудуться ці збори чи ні, ФК «Карпати» брати участі у них не буде. Причини, що спонукали нас до цього звернення, лежать на поверхні та є очевидними і для більшості клубів-учасників змагань».

У заяві також зазначається, що «Карпати» невдоволені вкрай неефективною діяльністю ПЛ у ключових питаннях щодо створення комерційно успішного медіа продукту та пошуку спонсорів чемпіонату. Також клуб не влаштовують постійні маніпуляції керівництва ПЛ з Регламентом в частині організації змагань, втрата інструментів впливу та повноважень, непрозора фінансова політика Прем’єр-ліги, нераціональне використання коштів, отриманих від клубів.

Враховуючи вищенаведене, у львівському клубі сподіваються на тверезу оцінку ситуації з боку клубів-учасників ОПФКУ Прем’єр-ліги і хочуть, аби Загальні збори під егідою ПЛ відбулись ще лише один, останній раз. «На наше тверде переконання, у нинішньому вигляді Прем’єр-ліга себе вичерпала, у зв’язку з чим ФК «Карпати» пропонує на найближчих Загальних зборах, розглянувши питання доцільності подальшого існування ОПФКУ Прем’єр-ліга, ухвалити рішення про її ліквідацію. Також пропонується створити робочу групу з представників футбольних клубів вищої ліги з метою під час зимової паузи у чемпіонаті консолідовано виробити модель ефективного існування та подальшого розвитку елітного дивізіону», - зазначається у заяві.