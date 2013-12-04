УНІАН проведе онлайн-трансляцію догравання матчу "Дніпро" - "Металіст"

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться заключний матч осіньої частини сезону української футбольної Прем`єр-ліги, в якому "Дніпро" прийматиме харківський "Металіст".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це буде догравання поєдинку, який розпочався 6 жовтня, але був перерваний через проблеми з освітленням на "Дніпро-Арені".

У першому таймі матча обидві команди продемонстрували красиву й змістовну гру. Тайм був багатим на події й результативним. "Дніпро" виграв 45-хвилинку з рахунком 2:1. УНІАН провів онлайн-трансляцію першої половини гри, по якій можно прослідкувати за ходом протистояння.

Через два місяці обидві команди як і раніше знаходяться у лідируючій групі, хоча "Металіст" останнім часом провів серію невдалих ігор. Тренер команди Мирон Маркевич напередодні заявив каналу "Футбол 1": "Звісно, треба активніше зіграти в атаці й намагатися не пропустити у контратаці. У "Дніпра" є кому бігти, й,це напевне, основне. Ми зараз, скажімо так, не в кращій формі вже не першу гру. Але я все-таки сподіваюсь, що футболісти відчують відповідальність й проведуть гру на доброму рівні".

Аналітики букмекерських контор також вважають явним фаворитом "Дніпро". На перемогу дніпропетровців ставки приймаються з розрахунку 1,615 к 1, на нічию - 3,9 к 1, перемогу "Металіста" - 6,4 к 1.

Догравання матчу "Дніпро" - "Металіст" почнеться о 20.00 УНІАН проведе онлайн-трансляцію другого тайму гри.