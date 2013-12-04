«Чикаго» не зміг зміцнити лідерство в чемпіонаті НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Даллас» вже у першому періоді створив собі комфортну перевагу в дві шайби, завдяки точним кидкам Валерія Нічушкіна і Алекса Шиассона. У другому періоді на гол Еріка Коула «Чикаго» відповів трьома точними кидками Патріка Шарпа, Ніка Ледді і Джоні Одуйя, зрівнявши рахунок – 3:3. Вирішальним став єдиний голевий кидок у завершальній 20-хвилинці, який на рахунку Антуана Росселя – 4:3.

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Помилкою лідера повною мірою скористався «Сан-Хосе», що обіграв на своєму майданчику «Торонто» - 4:2. Тут вирішальними виявилися кидки Бреда Стюарта і Логана Кутюра. А ось «Анахайм» свій матч програв «Лос-Анджелесу» в серії булітів – 2:3, заробивши лише 1 очко.

Таким чином, у лідера зведеної турнірної таблиці «Чикаго» залишилося 44 очки. У «Сан-Хосе» - 43, «Анахайма» - 41. Примітно, що всі команди представляють Західну конференцію. У найкращої команди Сходу - «Піттсбурга» в активі 39 балів.