Тренер збірної Тунісу знає, як забезпечити перемогу над Україною

Головний тренер збірної Тунісу Роже ЛЕМЕРР упевнений, що знає, як забезпечити сьогодні своїй команді перемогу над Україною, але не має наміру наперед розкривати секрети.

"Це дуже дивна команда, в якій багато чого залежить від емоцій. Спочатку вона зазнає фіаско від іспанців - 0:4, відтак перемагає з таким самим рахунком не таку вже й слабку Саудівську Аравію. Чесно, я був шокований", - цитує тренера «Спорт-Экспресс».

За словами Р.ЛЕМЕРРА, він прекрасно знає, "в якому стилі грає українська команда". "Мені запам`яталися ті відбіркові ігри на Еuro-2000, коли керована мною команда Франції двічі зіграла внічию з Україною. Зараз мені було досить переглянути п`ять касет, аби зрозуміти, як діяти проти цього суперника", - відзначив наставник збірної Тунісу.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться завершальний матч на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу 2006 року між збірними України і Тунісу (група H).

19 червня на ЧС в Німеччині збірна України виграла у Саудівської Аравії з рахунком 4:0.

Того ж дня головний суперник нашої збірної в групі Н - збірна Іспанії - обіграла Туніс з рахунком 3:1, забезпечивши собі вихід в 1/8 фіналу.

Таким чином, за підсумками другого туру в групі Н лідирує збірна Іспанії із 6 очками (7-1). На другому місці - збірна України з 3 очками (4-4). На третьому місці - збірна Тунісу з 1 очком (3-2). Аутсайдер групи – Саудівська Аравія з 1 очком (2-6).

Сьогодні також зіграють Іспанія і Саудівська Аравія.