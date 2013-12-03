«Шахтар» виграв у «Чорноморця» в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цієї перемоги гірники зміцнили своє лідерство.

Перша половина матчу проходила з явною перевагою одеситів, які багато атакували. Але, м'яч так ні разу не залетів у ворота гостей. А на останній хвилині тайму «Шахтар» подавав кутовий, після якого точним ударом вразив ворота «Чорноморця» Луїс Адріано.

У другому таймі на полі йшла приблизно рівна боротьба, в якій гірники легко втримали перевагу.

Таким чином, гірники скористалися осічками головних конкурентів, які втратили очки в цьому турі - «Чорноморця», харківського «Металіста» і дніпропетровського «Дніпра» - збільшивши свій відрив перед зимовою паузою. На даний момент у «Шахтаря» 38 очок, київського «Динамо» - 33, «Металіста» і «Чорноморця» - по 32, «Дніпра» - 31.

Як повідомляв УНІАН, осіння частина сезону 2013/14 завершиться 4 грудня догравання матчу «Дніпро» - «Металіст», який раніше був перерваний через проблеми з освітленням на стадіоні «Дніпро-Арена». Рахунок гри після першого тайму 2:1 на користь дніпропетровців.

Сезон відновиться після зимової паузи 1 березня.