Три гравці «Шахтаря» претендують на приз кращому бразильцю в Європі

Три гравці донецького «Шахтаря» можуть виграти приз Samba Gold. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Шахтар».

Як зазначається у повідомленні, стартував щорічний конкурс Samba Gold, в рамках якого буде визначено кращого бразильського футболіста, який виступає в одному з європейських чемпіонатів. Переможця буде виявлено за результатами голосування трьох експертних груп: інтернет-користувачі, одинадцять екс-гравців збірної Бразилії і стільки ж журналістів, які спеціалізуються на бразильському і європейському футболі.

Серед тридцяти номінантів є три гравці донецького «Шахтаря»: півзахисники Алекс Тейшейра і Дуглас Коста, а також нападаючий Луїс Адріано.

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У цілому список з тридцяти футболістів-номінантів Samba Gold 2013 має такий вигляд: Данте («Баварія»); Луїс Густаво («Вольфсбург»); Роберто Фірміно («Хоффенхайм»); Давид Луїс («Челсі»); Фернандіньо («Манчестер Сіті»); Лукас Лейва («Ліверпуль»); Оскар («Челсі»); Коутіньо («Ліверпуль»); Рафаель («Манчестер Юнайтед»); Рамірес («Челсі»); Адріано («Барселона»); Даніел Алвес («Барселона»); Філіпе Луїс («Атлетіко»); Марсело («Реал»); Міранда («Атлетіко»); Алекс («ПСЖ»); Брандау («Сент-Етьєнн»); Лукас («ПСЖ»); Маркіньос («ПСЖ»); Максвел («ПСЖ»); Тьяго Сілва («ПСЖ»); Ернанес («Лаціо»); Майкон («Рома»); Фернандо («Порту»); Ліма («Бенфіка»); Халк («Зеніт»); Феліпе Мело («Галатасарай»); Алекс Тейшейра («Шахтар»); Дуглас Коста («Шахтар»); Луїс Адріано («Шахтар»).

У попередні роки володарями такого трофея ставали Кака, Луїс Фабіано, Майкон і двічі - Тьяго Сілва.