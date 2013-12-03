Усик проведе другий професійний бій проти колумбійця Мендози

Про це УНІАН повідомили у промоутерській компанії братів Кличків К2.

Бій Усик - Мендоза відбудеться у рамках боксерського турніру "K2 Promotions" у ТРЦ "Термінал" (Бровари). У головному поєдинку вечора чемпіон Європи за версією WBO у суперлегкій вазі, 2-й номер рейтингу WBO Сергій Федченко захищатиме титул у протистоянні з Ігнасіо Мендозою з Колумбії.

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Генеральний директор "K2 Promotions" Олександр Красюк у зв'язку з цим відзначив: «14 грудня на Льодовій арені ТРЦ "Термінал" відбудеться надзвичайно цікаве боксерське шоу. Імена боксерів говорять самі за себе. На ринг вийдуть Макс Бурсак, Мішико Беселія, Володимир Терешкін. Крім того, Віктор Плотников зустрінеться на рингу з Валерієм Бражником. І, звичайно, кульмінацією вечора стануть поєдинки Сергій Федченко - Ігнасіо Мендоза, Олександр Усик - Епіфаніо Мендоза».

Як повідомляв УНІАН, у своєму першому бою на профі-рингу 9 листопада Усик переміг мексиканця Феліпе Ромеро.