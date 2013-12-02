«Динамо» обіграло «Севастополь» у матчі футбольної Прем'єр-ліги

У Севастополі завершився матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське «Динамо» обіграло «Севастополь» з рахунком 2:1.

Як передає кореспондент УНІАН, завдяки цій перемозі кияни вийшли на друге місце в турнірній таблиці змагань.

Гра у Севастополі проходила у жорсткій боротьбі, і перший тайм так і не виявив сильнішого. На гол динамівця Джермейна Ленса на 19-й хвилині відповів точним ударом на останній хвилині тайму Олександр Караваєв. Цікаво, що у середині першого тайму гра уривалася на кілька хвилин через сильну грозу з градом.

У другій половині матчу команди також вели приблизно рівну боротьбу, а вирішальним став удар головою Демьєрсі Мбокані, після якого м'яч влетів у кут воріт «Севастополя».

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Таким чином, кияни набрали 36 очок і вийшли на друге місце в таблиці, обійшовши харківський «Металіст» і дніпропетровський «Дніпро», що втратили очки раніше.

Як повідомляв УНІАН, 18-й тур Прем'єр-ліги завершиться 3 грудня матчем «Чорноморець» (Одеса) – «Шахтар» (Донецьк). Також 4 грудня відбудеться догравання раніше перерваного матчу «Дніпро» - «Металіст», після чого в календарі Прем'єр-ліги наступить зимова пауза. Ігри турніру відновляться у березні.