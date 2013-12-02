Тенісистка Цуренко піднялася на одне місце в рейтингу

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Цуренко піднялася з 69-ї на 68-му позицію. Що ж до кращої української тенісистки Еліни Світоліної, то вона залишилася на 45-му місці.

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Місця в другій сотні рейтингу займають шість українських тенісисток, і дві з них - Надія Кіченок (101-а) і Юлія Бейгельзімер (172-а), зміцнили свої позиції, піднявшись на один рядок вище кожна. На колишніх позиціях залишилися Марина Заневська (118-та), Ольга Савчук (186-та), Людмила Кіченок (195-та) і Катерина Козлова (197-ма).

У ТОР-10 рейтингу змін не відбулося. Лідер світового рейтингу американка Серена Вільямс як і раніше випереджає білоруску Вікторію Азаренко і китаянку Лі На.