Українські тенісисти Нєдовєсов і Стаховський піднялися в рейтингу АТР

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Олександр Нєдовєсов піднявся з 94-го на 93-й, Сергій Стаховський - з 99-го на 98-й. У ТОП-100 як і раніше три українські тенісисти. Кращий український тенісист Олександр Долгополов зберіг 57-му позицію.

У другій сотні світового рейтингу один українець - Ілля Марченко, який, піднявшись на два рядки, зайняв 166-те місце.

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У ТОП-10 світового рейтингу змін не відбулося. Очолює рейтинг іспанець Рафаель Надаль, випереджаючи серба Новака Джоковвіча на 770 очок. Третє місце займає ще один іспанець Давид Феррер.