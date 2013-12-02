Українські тенісисти Нєдовєсов і Стаховський піднялися в рейтингу АТР
14:24, 02 грудня 2013Спорт
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Українські тенісисти Олександр Нєдовєсов і Сергій Стаховський зуміли піднятися на один рядок вгору в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.
Cергій Cтаховський / Фото : tochka.net
Про це повідомляє офіційний сайт АТР.
Олександр Нєдовєсов піднявся з 94-го на 93-й, Сергій Стаховський - з 99-го на 98-й. У ТОП-100 як і раніше три українські тенісисти. Кращий український тенісист Олександр Долгополов зберіг 57-му позицію.
Олександр Нєдовєсов / Фото: gotennis.ru
У другій сотні світового рейтингу один українець - Ілля Марченко, який, піднявшись на два рядки, зайняв 166-те місце.
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У ТОП-10 світового рейтингу змін не відбулося. Очолює рейтинг іспанець Рафаель Надаль, випереджаючи серба Новака Джоковвіча на 770 очок. Третє місце займає ще один іспанець Давид Феррер.
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