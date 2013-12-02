«Донбас» виграв матч КХЛ в Хабаровську

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра в Хабаровську стала продовженням переможної серії української команди, яка виграла вже п'ятий матч поспіль. До цього «Донбас» виграв всі чотири гри домашньої серії.

Гості відкрили рахунок вже у середині першого періоду. На 14-й хвилині Лукаш Кашпар точним кидком вразив ворота «Амура». А на останній хвилині періоду Вацлав Недорост подвоїв перевагу «Донбасу». Другий період пройшов у рівній позиційній боротьбі, де українська команда упевнено утримувала свою перевагу. А в третій 20-хвилинці фінський легіонер команди Теєму Лайне і капітан «Донбасу» Руслан Федотенко своїми голами довели рахунок до розгрому.

Таким чином, після 32 ігор на рахунку «Донбасу» 56 очок і команда обійшла чеський «Лев» (Прага) в турнірній таблиці, вийшовши на 5-те місце.