«Донбас» виграв матч КХЛ в Хабаровську
У Хабаровську завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому донецький «Донбас» обіграв «Амур» з рахунком 4:0.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Гра в Хабаровську стала продовженням переможної серії української команди, яка виграла вже п'ятий матч поспіль. До цього «Донбас» виграв всі чотири гри домашньої серії.
Гості відкрили рахунок вже у середині першого періоду. На 14-й хвилині Лукаш Кашпар точним кидком вразив ворота «Амура». А на останній хвилині періоду Вацлав Недорост подвоїв перевагу «Донбасу». Другий період пройшов у рівній позиційній боротьбі, де українська команда упевнено утримувала свою перевагу. А в третій 20-хвилинці фінський легіонер команди Теєму Лайне і капітан «Донбасу» Руслан Федотенко своїми голами довели рахунок до розгрому.
Таким чином, після 32 ігор на рахунку «Донбасу» 56 очок і команда обійшла чеський «Лев» (Прага) в турнірній таблиці, вийшовши на 5-те місце.