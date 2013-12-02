"Детройт" обіграв "Оттаву" в центральному матчі дня НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Якщо перший період завершився нульовою нічиєю, то потім глядачі побачили яскравий хокей з шістьма закинутими шайбами. Головним героєм матчу став форвард «Червоних Крил» Дрю Міллер, який закинув цього вечора дві шайби, зокрема, третю за рахунком для «Детройта» - переможну в грі.

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В інших матчах дня «Ванкувер» обіграв «Кароліну» з рахунком 3:2, а «Едмонтон» був сильніший за «Даллас» у серії булітів також з рахунком 3:2.

Лідери нинішнього сезону НХЛ у ніч на 2 грудня не грали, тому в турнірній таблиці змін не відбулося. Лідирують як і раніше «Чикаго» (44 очки), «Сан-Хосе» (41) і «Анахайм» (40).