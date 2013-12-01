«Дніпро» програло «Зорі» в матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це вже другий сенсаційний результат у нинішньому турі змагань після нічиєї в матчі за участю харківського «Металіста».

Гра в Луганську проходила в приблизно рівній боротьбі, в якій вирішальною стала п'ятихвилинка в середині другого тайму. На 68-ій хвилині бразильський легіонер луганців Даніло Де Олівейра відкрив рахунок, а через п'ять хвилин він зробив дубль. А в самому кінці матчу Янник Болі втретє влучив у ворота дніпропетровців.

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Ще після другого пропущеного голу гравці «Дніпра» різко активізувалися і спробували відновити рівновагу, але добилися тільки видалення. Арбітр показав червону картку Євгенові Чеберяку. Більше того, в доданий арбітром час до матчу гравець «Дніпра» Євген Селезньов не реалізував пенальті.

Таким чином, на даний момент у «Дніпра» 35 очок у турнірній таблиці, і на даний момент команда поділяє друге-четверте місця з харківським «Металістом» і одеським «Чорноморцем».

Як повідомляв УНІАН, напередодні «Металіст» зіграв внічию в Маріуполі з місцевим «Іллічівцем» - 1:1. Київське «Динамо», донецький «Шахтар» і «Чорноморець» проведуть свої матчі 18-го туру 2-3 грудня.