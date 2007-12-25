Київське «Динамо» зіграє з «Зенітом» і ЦСКА

У лютому київське «Динамо» проведе тренувальний збір в іспанській Марбельї, де зіграє чотири товариські матчі.

Серед суперників клубу Юрія Сьоміна значаться чемпіон Росії «Зеніт», а також ЦСКА, який зайняв у чемпіонаті третє місце. Матчі пройдуть відповідно 10-го і 21-го лютого.

Як повідомляє Советский спорт, «Динамо» також зіграє з польським ГКС і шведським «Гетеборгом».