Київське «Динамо» зіграє з «Зенітом» і ЦСКА
08:24, 25 грудня 2007Спорт
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У лютому команда проведе тренувальний збір
У лютому київське «Динамо» проведе тренувальний збір в іспанській Марбельї, де зіграє чотири товариські матчі.
Серед суперників клубу Юрія Сьоміна значаться чемпіон Росії «Зеніт», а також ЦСКА, який зайняв у чемпіонаті третє місце. Матчі пройдуть відповідно 10-го і 21-го лютого.
Як повідомляє Советский спорт, «Динамо» також зіграє з польським ГКС і шведським «Гетеборгом».
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