«Металіст» несподівано втратив очки в Маріуполі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 18 -го туру Прем'єр -ліги.

Гра в Маріуполі, незважаючи на велику різницю у класі команд, кількість набраних очок і місця, займані в турнірній таблиці, проходила в приблизно рівній боротьбі. Більше того, рахунок відкрили господарі поля, у складі яких точним ударом ще на 7 -й хвилині гри відзначився Олівейра Майкон. І лише на початку другого тайму, на 53-й хвилині, Марко Девіч зрівняв рахунок - 1:1.

По ходу другої половини матчу харків'яни намагалися ще атакувати, але, створити по-справжньому небезпечних моментів так і не зуміли. На відміну від господарів поля, які створили кілька гольових ситуацій, але удача відвернулася від них.

В інших матчах туру, що завершилися на даний момент, донецький «Металург» розгромив полтавську «Ворсклу» з рахунком 4:1, а ужгородська «Говерла» була сильнішою за сімферопольську «Таврію» - 2:1.

Таким чином, на рахунку «Металіста» після 16 ігор 35 очок і команда, за підсумками туру, може опуститися на 5-е місце в турнірній таблиці. Дніпропетровський «Дніпро», київське «Динамо», одеський «Чорноморець» і донецький «Шахтар» проведуть свої матчі 1-3 грудня.