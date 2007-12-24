”Челсі” залишився без двох воротарів одразу

Лондонський "Челсі" ризикує провести напружений новорічний відрізок матчів у чемпіонаті Англії без двох кращих своїх воротарів, повідомляють британські ЗМІ.

Основний голкіпер Петро Чех одержав травму напередодні під час матчу з "Блекберном", його змінник Карло Кудічині продовжує відновлюватися після пошкодження ребра.

Обстеження, проведені в неділю і понеділок, не дозволили з`ясувати, як довго триватиме відсутність Чеха, у якого, швидше за все, травма стегна. За повідомленням офіційного сайту "Челсі", в команді сподіваються на швидке відновлення чеського голкіпера - так само як і Кудічині.

Швидше за все, ворота "Челсі" в найближчих трьох матчах проти "Астон Вілли" 26 грудня, "Ньюкасла" 29-го і "Фулхема" 1 січня захищатиме третій воротар команди - португалець Іларіу.